Maltrattamenti alla moglie, arrestato nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 05 APR - Avrebbe maltrattato la moglie per anni un 66 enne di Afragola (Napoli), arrestato dai Carabinieri.

L' uomo, è tato denunciato dalla moglie, che ha riferito di aggressioni e soprusi subiti per anni..

I carabinieri hanno perquisito l' abitazione della coppia, poichè il 66 enne, che è incensurato. deteneva legalmente fucili e munizioni per la caccia ed hanno trovato una rivoltella con matricola illeggibile e 5 cartucce calibro 8.

L' uomo dovrà rispondere di detenzione abusiva di armi clandestine e di maltrattamenti. (ANSA).