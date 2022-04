Clementino, arriva il nuovo album Black Pulcinella

(ANSA) - ROMA, 05 APR - A tre anni dal suo ultimo disco, Clementino è pronto a tornare con un nuovo album: 'Black Pulcinella', fuori il 29 aprile per Epic Records Italy/Sony Music Italy. Registrato tra Napoli e la California, con sonorità che ricordano la West Coast, è un album prettamente hip hop, con cui il rapper torna alla musica delle sue origini.

"Black Pulcinella - commenta l'artista - si rifà al mio modo di vivere la musica. 'Black' per la musica afro-americana e 'Pulcinella' per la maschera napoletana. È un titolo che volevo dare a un album da più di 10 anni. In passato quando mi chiedevano 'ma tu che genere fai?', spesso rispondevo 'il Black Pulcinella'". "Pulcinella - continua Clementino - è una maschera che rappresenta la città di Napoli, nel modo di essere servo di un padrone che però allo stesso tempo prende in giro. È un personaggio che ha passato tanti guai ed è in realtà molto triste, ma da fuori non lo vede nessuno, ed è proprio come sono io. Mi considero la reincarnazione dell'anima di questa nota maschera, me l'hanno detto in molti. Questo album è 'the dark side of Ienawhite', il lato nero di Clementino, è Black Pulcinella". La copertina, realizzata da Francesco Paura, raffigura il personaggio di "Black Pulcinella" e, allo stesso tempo, rende omaggio a MF DOOM, tra i rapper preferiti di Clementino, scomparso qualche anno fa. (ANSA).