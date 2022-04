Assalto a banca con escavatrice ad Afragola

(ANSA) - NAPOLI, 05 APR - Una spettacolare rapina con l' impiego di una escavatrice è stata tentata all' alba ad un' agenzia di "Unicredit" di Afragola, nell' entroterra a Nord di Napoli.

Verso le 4 del mattino un gruppo di banditi, dopo aver collocato un camion di traverso in corso Enrico de Nicola per sbarrare il passo ai mezzi delle Forze dell' Ordine, ha utilizzato un escavatore per sradicare lo sportello bancomat, danneggiando gravemente il piano terra dell' istituto di credito.

L' allarme della banca, però, ha provocato l' intervento delle forze dell' Ordine che avrebbero bloccato due dei partecipanti all' assalto e stanno lavorando all' identificazione dei complici. (ANSA).