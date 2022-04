Ucraina: balletto per la pace; Lissner, nessuna polemica

(ANSA) - NAPOLI, 04 APR - "Si può capire che ci sia un po' di reazione: c'è un Paese che ha subito un attacco violento. Il nostro è un Galà per la Pace, come sono stati previsti dappertutto". Stephane Lissner, sovrintendente del teatro San Carlo di Napoli, oggi torna sulla polemica sollevata nelle ultime ore in merito allo spettacolo che vedrà questa sera esibirsi nel teatro napoletano ballerine e ballerini non solo ucraini e russi, ma anche di altre nazionalità. Oggi gli artisti hanno ricevuto la stampa. I fondi saranno devoluti a popolo ucraino. "Forse la parola pace in questo momento - aggiunge - e si può capire, per un cittadino ucraino, è un po' troppo semplice. E per questo abbiamo dato un titolo più forte all'evento, e così abbiamo deciso di dire che siamo tutti insieme per l'Ucraina".

"Per me non è una polemica, perché la cosa più bella è quello che accadrà tra poche ore su questo palcoscenico - dice sempre Lissner - quando vedremo questi ballerini che vengono da ogni Paese per essere insieme per ballare. Sono artisti che difendono la cultura, il loro mestiere che è la danza. Dunque una presenza coraggiosa perché tanti sono venuti anche dalla Russia correndo dei rischi". Sul palco ci sarà anche Olga Smirnova, una delle più grandi star della danza che ha lasciato il Bolshoi di Mosca.

