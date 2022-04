Rubano una bici elettrica, bloccati un 22enne ed un 14enne

(ANSA) - NAPOLI, 04 APR - Rubano una bicicletta elettrica e si danno alla fuga ma vengono subiuto dopo rintracciata dai carabinieri. Nei guai un 22enne ed un ragazzo di appena 14 anni, entrambi di Torre del Greco, nel Napoletano.

Nel pomeriggio di ieri alla caserma di Vico Equense (Napoli) è giunta la segnalazione del furto di una bici all'interno di un condominio di via San Ciro . Scattate le ricerche, poco dopo è arrivata un'altra segnalazione in caserma. Questa volta è un anonimo cittadino che ha avvertito i militari della presenza di due giovani che con una bici a pedalata assistita bianca e verde che si aggirano sui binari della stazione dei treni della circumvesuviana.

I giovani sono stati avvistati nei pressi della stazione treni di Seiano, la bici è con loro. I militari hanno raggiunto l'ultimo luogo dove i presunti ladri sono stati visti. I due hanno tentato di dirigendosi verso la galleria dei treni ma i carabinieri li hanno rincorsi e bloccati. Si tratta di un ragazzo non ancora 22enne e di un 14enne incensurato, sono entrambi di Torre del Greco. La bici elettrica - dal valore dei 1800 euro - è stata restituita al proprietario.

(ANSA).