Autismo: dall'Istituto Cangemi di Boscoreale un sostegno alle famiglie

(ANSA) - NAPOLI, 04 APR - Il convegno 'Cangemi for autism', organizzato a Boscoreale dall'Istituto comprensivo Cangemi, guidato dalla dirigente Carmela Mascolo, si è aperto si apre con la visione di un padlet, creato dai docenti, con le foto di tutti i lavori degli alunni dell'istituto realizzati in questa settimana dedicata all'autismo, lavori "meravigliosi" con tutte le varie sfumature del colore blu.

Poi ha introdotto il convegno la dirigente, Carmela Mascolo , che ha creduto fortemente in questa giornata e soffermandosi soprattutto sull'importanza della rete tra scuola, centro di riabilitazione e istituzioni locali, sperando in una grande sinergia dove è importante che ognuno faccia la sua parte .

Ha parlato dell'autismo in generale affermando che il suo intento è quello di lavorare e sviluppare le potenzialità evidenti degli alunni con spettro autistico.

Ha ringraziato lo staff, tutti i suoi docenti , ma in particolare la dottoressa Gina Mase punto importante nell'organizzazione del convegno.

Inoltre ha ricordato sempre un motto che ha fatto suo e dell'Istituto : "Non uno di meno".

Il sindaco Antonio Diplomatico ha affermato di aver avuto sempre un ottimo rapporto con la dirigente sia a livello personale che istituzionale , che è sempre dalla parte dei più deboli e che nel periodo di pandemia non ha mai chiuso la scuola: la scuola aperta deve acculturare ed elevare il livello del paese proprio attraverso i giovani studenti. Finché ci saranno eventi che incrementano la cultura, il sindaco sarà sempre favorevole e disponibile. La docente M.R.Vaiano ha introdotto l'intervento dei relatori che hanno dato inizio al corso di formazione che vede impegnati i docenti dell'istituto, richiedendo un decalogo comportamentale verso gli alunni con spettro autistico . Gli esperti Giovanna Gison, Antonello Aprea, Anna Cirillo, Orsola Ametrano, Maria Rosaria Recci hanno delucidazioni ed illustrato norme per arricchire il lavoro dei docenti di sostegno e di base. L'ultimo intervento del presidente del consiglio d'istituto, Raffaele Auricchio, che ha evidenziato il ruolo delle docenti e della dirigente che stanno svolgendo un'attività rilevante per lo sviluppo della scuola. Ciò che è emerso da questo momento così importante "è che le famiglie non devono sentirsi sole e abbandonate ma insieme alla scuola , al centro di riabilitazione e alle istituzioni locali si potranno avere dei progressi notevoli per la vita e il futuro dei bambini con spettro autistico. "Insieme si vola in alto", lo slogan evidenziato e poi l'intervento di chiusura della dirigente scolastica, Carmela Mascolo. (ANSA).