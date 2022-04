Rimosso ordigno della seconda guerra mondiale n Irpinia

(ANSA) - AVELLINO, 03 APR - E' stato rimosso e fatto brillare un ordigno bellico della seconda guerra mondiale ritrovato inesploso in prossimità della stazione ferroviaria di Montoro, in provincia di Avellino.

Le operazioni, coordinate dalla Prefettura , sono cominciate stamattina alle 6 con l'evacuazione di 160 persone che risiedono in località Labso, nella frazione di Petruro.

Il disinnesco della bomba, dal peso di 127 kg, è stato portato a termine dai militari del 21esimo Reggimento Genio Guastatori. "È andato tutto bene -ha detto il colonnello Umberto Curzio- nonostante una delle spolette fosse molto ammaliata. Siamo comunque riusciti a rimuoverle entrambe dopo sei ore di lavoro".

L'ordigno è stato poi fatto brillare in una cava alcune ore dopo il ritorno a casa delle persone evacuate. Ripristinata l'erogazione dell'energia elettrica sulla rete ferroviaria.

