Commedia di Aristofane tradotta in napoletano da un sacerdote

(ANSA) - NAPOLI, 03 APR - La traduzione in lingua napoletana della commedia di Aristofane "Le donne in Parlamento", a cura del sacerdote e professore Antonio Luiso, sarà presentata Mercoledi 6 aprile alle 18 nella cripta della Basilica di San Gennaro ad Antignano, a Napoli.

" 'E Ffemmene 'Mparlamiento", (Cuzzolin Editore, 2022) - questa la traduzione del titolo dell' opera del commediografo greco antico sarà presentato dal napoletanista Claudio ,Pennino, dal notaio Massimo Cimmino e dall' editore Maurizio Cuzzolin, con l' autore.

Don Antonio Luiso, docente di filosofia, ha già all' attivo le traduzioni in napoletano del Vangelo di San Marco e di alcune opere di teologia di S. Anselmo da Aosta. (ANSA).