Calcio: Insigne "tre punti pesanti, scudetto? Napoli ci crede"

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Erano tre punti pesanti, e noi abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. Scudetto? Certo che ci crediamo, ma mancano ancora sette gare ed è lunga".

Lorenzo Insigne, autore della rete che ha dato il via alla vittoria del Napoli in casa dell'Atalanta, non nasconde la soddisfazione per un successo che porta i partenopei ad agganciare in testa alla classifica il Milan, che gioca domani con il Bologna. "Bisogna pensare partita per partita - ha detto Insigne ai microfoni di Dazn - e da domani dobbiamo subito avere la testa sulla prossima. Intanto adesso ci godiamo questa vittoria importante". (ANSA).