Covid: Campania; salgono ricoveri in intensiva, +5

(ANSA) - NAPOLI, 02 APR - Sono 7.537 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 42.085 test esaminati. Il tasso di incidenza è al 17,9%, sostanzialmente stabile rispetto al 18,16 di ieri. Il bollettino della Regione Campania censisce sei nuove vittime, di cui tre registrate nelle ultime 48 ore. In significativa crescita l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, a quota 39 (+5 rispetto a ieri) mentre cala quella nelle degenze (720, -13). (ANSA).