Nuova Stazione di Benevento, costerà 30 milioni

(ANSA) - BENEVENTO, 01 APR - Per il nuovo progetto di riqualificazione della stazione centrale di Benevento verranno impegnati 30 milioni di euro.

E' il "conto" presentato da RFI (Rete Ferroviaria Italiana) all' amministrazione comunale guidata dal sindaco Clemente Mastella.

Il fabbricato viaggiatori sarà oggetto di lavori strutturali di adeguamento sismico e di restyling esterno pur conservando le caratteristiche paesaggistiche. L'intera piazza antistante il fabbricato sarà ridisegnata ed acquisirà una nuova veste, dando priorità ad una viabilità che consentirà ai veicoli di arrivare fino in prossimità della stazione per agevolare la salita e discesa dei viaggiatori.

Saranno così armonizzati tutti i servizi di "sharing mobility" e gli spazi di sosta, sia di breve che di lungo periodo grazie al parcheggio laterale.

La linea ad alta capacità Napoli-Bari farà aumentare in maniera esponenziale il numero di viaggiatori (1,5 milioni) che utilizzeranno la nuova stazione di Benevento. (ANSA).