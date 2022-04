Maltempo: piogge nel Napoletano, auto bloccata in sottopasso

(ANSA) - NAPOLI, 01 APR - Un'automobile, stamattina, è rimasta bloccata dall'acqua mentre stava attraversando un cavalcavia, a Nola, in provincia di Napoli. A causa delle forti piogge il tratto in via Antica Muraglia si è completamente allagato e ha 'intrappolato' l'auto. Il conducente è stato tratto in salvo dalla Polizia Metropolitana.

Il sottopassaggio della linea delle Ferrovie dello Stato di via Antica Muraglia, secondo i primi rilievi, si è allagato a causa del mancato funzionamento della pompa di sollevamento cui è demandato il compito di eliminare le acque meteoriche dall'asfalto in caso di precipitazioni abbondanti e nubifragi.

Gli agenti della Polizia Metropolitana, intervenuti sul posto, hanno tratto in salvo il conducente, un quarantenne del luogo, visibilmente scosso per l'accaduto. Hanno, poi, provveduto, insieme con la Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine sopraggiunte sul luogo, a mettere in sicurezza la strada chiudendola al transito veicolare in attesa del ripristino dell'impianto di sollevamento. Attualmente la circolazione è ancora interdetta. (ANSA).