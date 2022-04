Covid:De Luca,Campania ha retto meglio di tutte, un miracolo

(ANSA) - NAPOLI, 01 APR - "Termina oggi lo stato di emergenza, credo che complessivamente abbiamo retto bene, tranne una fase drammatica, per quanto era possibile in relazione ad una epidemia che aveva tante incognite anche per il mondo scientifico. Come Campania possiamo dirci orgogliosi e vorrei che lo fossero tutti i concittadini". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

"Siamo la Regione che ha retto meglio di tutte, abbiamo avuto il livello più basso di deceduti in relazione ai positivi e alla popolazione della Campania - ha sottolinea - non era scontato, abbiamo fatto qualcosa di straordinario e per questo ringrazio il personale sanitario. Un miracolo". (ANSA).