Camorra: don Patriciello, buona notizia è aumento Cc

"Il ministro mi ha confermato la notizia della trasformazione della Tenenza in Compagnia dei carabinieri, la buona notizia è questa". Così il parroco del Parco Verde di Caiano (Napoli), don Maurizio Patricello, parlando con l'ANSA dopo il colloquio avuto in Prefettura, a Napoli, con il ministro Lamorgese ed il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Il sacerdote ha ribadito di essere "triste" per l' assegnazione di una scorta, decisa ieri dalla Prefettura. "Non so se potrò continuare normalmente il mio apostolato: è una situazione nuova e strana" ha affermato.

Quanto alle richieste rivolte a Governo e Regione Campania, don Patriciello ha ribadito che "si tratta di richieste minime, sempre le stesse ": installazione delle telecamere di videosorveglianza ("gli spacciatori hanno quelle di ultima generazione, quelle che si vogliono installare qui sono già superate"), assunzione di vigili urbani.

"Ragiono con gradualità, faccio richieste minime" ha concluso il parroco del Parco Verde; "se analizziamo i problemi di fondo, sono gli stessi da 200 anni. Non voglio passare da neoborbonico, ma sono I problemi che esistono dall'unificazione dell'Italia".

