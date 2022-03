Ischia: lite per parcheggio degenera, arrivano i carabinieri

(ANSA) - ISCHIA, 31 MAR - Una banale lite per il parcheggio è degenerata in rissa ad Ischia dove sono dovuti intervenire i carabinieri ieri sera per arrestare per resistenza a pubblico ufficiale un 55enne del posto già noto alle forze dell'ordine .

I fatti: sono da poco passate le 22 e a piazza Antica Reggia, con i bar e le attività commerciali aperte, c'è diversa gente.

Gli spazi per i parcheggi però non sono molti; nasce una discussione tra il 55enne, in piazza con una bici, e un altro uomo proprietario di un'auto. Motivo del contendere uno spazio per poter parcheggiare. Si passa alle vie di fatto, con il 55enne che aggredisce l'automobilista.

Arrivano i Carabinieri ai quali aveva chiesto aiuto la vittima ma il 55enne non si calma e non solo si rifiuta di fornire le proprie generalità ma si scaglia anche contro i militari che con non poca fatica riescono a bloccarlo e ad arrestarlo. Ora l'uomo è in attesa di giudizio mentre la persona aggredita se la caverà con due giorni di prognosi. (ANSA).