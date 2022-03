Procida 2022, l'anno al via con 5 show e 200 performer

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - Sette ore di eventi a bordo dei traghetti partiti da Napoli e poi nelle strade e nelle piazze di Procida, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Comincia così il 9 aprile l'anno di Procida Capitale della Cultura 2022, rimandato in inverno per il diffondersi del covid e che inizia ora con un largo cartellone di spettacoli che partono dal tema "I miti del mare", scelto per la giornata inaugurale, con 5 spettacoli in sequenza con oltre 200 performer.

Oltre a Mattarella alla giornata inaugurale ci saranno anche il ministro della cultura Dario Franceschini e le autorità campane a cominciare dal presidente della Regione Vicnenzo De Luca. L'inaugurazione dà il via a un programma culturale diretto da Agostino Riitano di 44 progetti (di cui 34 originali) e 150 eventi distribuiti in un cartellone di quasi 300 giorni di programmazione, con 350 artisti provenienti da 45 Paesi differenti del mondo.

Il 9 aprile tutto comincia da Calata Porta di Massa, nell'area portuale di Napoli, con una sequenza di tre spettacoli e azioni performative curate dal Teatro dei Venti: con "Il pianoforte sospeso" alle 14, le note accompagneranno l'ingresso degli ospiti sul traghetto che li condurrà da Napoli a Procida, con Renata Benvegnù, talentuosa pianista italiana che suonerà venendo sollevata a tre metri d'altezza e rimanendo sospesa nel ventre della nave. Alle 16.30 a Procida, in piazza Marina Grande, andrà in scena la grande rappresentazione teatrale "Moby Dick", con la regia di Stefano Tè, con il nucleo di 20 artisti a cui si uniranno i cittadini procidani, inclusi in alcune scene dello spettacolo a conclusione di percorsi laboratoriali con i bambini dell'Istituto comprensivo Capraro di Procida e con il Coro Polifonico San Leonardo. Gli spettatori assisteranno alla trasformazione di un carro-nave nella leggendaria balena bianca. Alle 18 la Grande Parata, un attraversamento del cuore dell'isola, tra strettoie, salite, discese e balconi, in dialogo profondo con le sue specificità architettoniche con la partecipazione di Amici della musica - Banda Musicale Isola di Procida Aps, degli allievi della Scuola di teatro "Iolanda Gazzerro" di ERT / Teatro Nazionale (Modena), i trampolieri di Fenice Show Events (Milano) e diversi artisti locali. Alle 19 con "Les Tambours et Poupées auteurs dans un univers aquatique" di Transe Express, l'isola risuonerà delle suggestioni e degli echi dello spettacolo itinerante, snodandosi da Piazza della Repubblica, via Libertà e arrivo al porto di Marina Grande. Alle 19.45, il borgo di Marina Corricella, cartolina identitaria dell'isola e dell'intero Mediterraneo, ospita uno straordinario intervento di visual show architetturale a cura di Gio Pistone e Alessandra Carloni: sulle tipiche architetture mediterranee prenderanno forma i miti misteriosi del mare. Al tramonto, sarà inaugurata, all'ingresso di via Vittorio Emanuele, una luminaria a cura dell'artista Domenico Pellegrino per Voiello, main sponsor di Procida 2022. Si tratta di una luminaria, che evoca riti e tradizioni meridionali. Il visual, ideato da Claudia Bartoli, illustratrice e docente alla Nuova Accademia di Belle Arti di Roma, raffigura Procida, mitologica Nutrice di Enea e incarnazione dell'isola, che diventa simbolo di abbondanza insieme ai tre prodotti gastronomici tipici del territorio. La cerimonia istituzionale con il Presidente della Repubblica ci sarà invece alle 18.40, nell'ex convento di Santa Margherita Nuova a Terra Murata, in cui è prevista anche una relazione sul tema della speranza di Giovanni D'Antonio, diciottenne campano classificatosi primo in Europa, e quarto al mondo, tra i migliori studenti di filosofia.(ANSA).