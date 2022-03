Ai domiciliari, esce di casa e viene nuovamente arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - Dai domiciliari ai domiciliari, passando per una sosta con lite al bar. E' quanto accaduto ad Antonio Cotroneo, 48enne di Giugliano, detenuto in casa. Grazie a un permesso per motivi medici ha potuto lasciare l'abitazione ma dopo la terapia non è tornato subito a casa. Si è fermato al bar dove ha sorseggiato un drink. Poi ha litigato con un cliente che, spaventato, ha allertato il 112.

I carabinieri delle sezione operativa di Pozzuoli hanno raggiunto il locale e riconosciuto il 48enne. Per lui sono scattate nuovamente le manette: dovrà rispondere di evasione perché non ha rispettato il percorso e gli orari stabiliti dal permesso dell'autorità giudiziaria. E' ora nuovamente ai domiciliari, in attesa di giudizio. (ANSA).