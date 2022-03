Reggia Caserta: tornano le domeniche gratuite al Museo

(ANSA) - CASERTA, 30 MAR - Dal 3 aprile riprendono alla Reggia di Caserta le prime domeniche del mese gratuite, come stabilito dal decreto legge del 24 marzo scorso. Saranno aperti in particolare gli Appartamenti Reali (ala dell'Ottocento fino alla Sala del Trono per interventi di restauro in corso), il Parco Reale e il Giardino Inglese, mentre il Teatro di Corte resterà chiuso. Regole rigide per l'acquisto di biglietti: Il 3 aprile infatti la biglietteria in sede sarà però chiusa e non sarà possibile ritirare tickets all'interno del Complesso vanvitelliano, così per accedere bisognerà acquistare il biglietto o il giorno prima presso la biglietteria o online sulla piattaforma Ticketone; gli abbonati potranno invece entrare esibendo l'abbonamento e il documento di identità. Il numero di titoli di accesso è contingentato e distribuito su fasce orarie, per cui raggiunta la quantità massima prevista, non saranno consentiti ulteriori ingressi. Sarà inoltre possibile scegliere tra il biglietto "Gratuito Solo Parco" e quello "Gratuito Parco+Appartamenti" con relativa fascia oraria e non sarà possibile entrare nel Complesso vanvitelliano in un orario diverso da quello prescelto. In piazza Carlo di Borbone, all'esterno del Monumento, saranno organizzate due file distinte per i due diversi itinerari al fine di snellire le procedure e rendere più breve l'attesa del pubblico, sarà aperto anche il cancello di corso Giannone, consigliato per coloro che intendono visitare unicamente il Parco Reale. (ANSA).