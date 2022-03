Pnrr: Manfredi, strumenti per evitare infiltrazioni clan (2)

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ritiene fondamentale agire presto per garantire, anche attraverso un organismo di controllo sulla gestione dei fondi, che non ci siano infiltrazioni nella attività di spesa del Pnrr.

"E' un tema molto rilevante perchè ci sono finanziamenti importanti. Quindi è necessario - spiega - che ci sia una attenzione particolare per evitare che ci sia una infiltrazione della camorra sia nella aggiudicazione dei lavori che poi nel loro svolgimento. Noi di questo stiamo discutendo con la Prefettura. Venerdì ci sarà a Napoli anche il ministro dell'Intero, Lamorgese, con cui pure ci stiamo confrontando. E' molto importante che questo organismo e queste procedure vengano subito messi in campo proprio perchè tra poco partiremo con le gare mentre si stanno completando le progettazioni". Secondo Manfredi "questa è una grande criticità. Noi non ci possiamo permettere, come ha ricordato ieri il presidente Draghi, nessun rischio di infiltrazione e per fare questo abbiamo bisogno di strumenti straordinari proprio perchè in alcuni casi è difficile discriminare le imprese sane da quelle che possono essere teoricamente infiltrate. Su questo noi non abbiamo gli strumenti efficaci se non una azione di coordinamento forte che deve essere messa in campo da Prefettura e Ministero degli Interni".

