'La condivisione come inclusione',al via kermesse letteraria

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - Si terrà il 9 aprile a Carinaro (Caserta) in Viale della Logistica il secondo incontro della kermesse letteraria "Vega Cultura. La condivisione come inclusione. La cultura come valore", promossa da Vega Restaurant e Gruppo Marican. Un ciclo di incontri ideato, organizzato e coordinato da Nicola Ruocco con l'Associazione culturale "Incontri di Valore" e con il patrocinio della Regione Campania come sottolinea una nota degli organizzatori E' prevista la presenza di Cristiana Pedersoli, figlia di Bud Spencer, che presenterà il libro "Bud, un gigante per papà" (Giunti editore). Bud Spencer, personaggio di culto, è diventato un mito per tante generazioni di italiani e non solo, visto che la sua fama ha varcato i confini nazionali. In questo libro di ricordi familiari, la figlia Cristiana svela per la prima volta tanti aneddoti e curiosità concedendo ai lettori la possibilità di conoscere Bud Spencer anche nella sua veste privata.

Ad inaugurare il salotto letterario di Vega Restaurant, si evidenzia, è stato il giornalista Angelo Polimeno Bottai, già vice direttore del Tg1, che ha presentato nei giorni scorsi il libro "Alto Tradimento" (Rubettino editore), "grazie al quale il pubblico ha potuto ripercorrere 25 anni di storia italiana, dal 1992 al 2017, alzando il velo sugli intrecci tra classe politica e classe industriale che hanno caratterizzato il nostro Paese durante quel periodo storico".

Il primo incontro della kermesse ha registrato la presenza di esponenti del mondo dell'imprenditoria, delle professioni e delle istituzioni: a fare gli onori di casa i fratelli Carlo, Ferdinando, Michele e Angela Canciello che, con l'autore Angelo Polimeno Bottai e l'ideatore della kermesse Nicola Ruocco, hanno accolto una rappresentanza di vari Rotary Club del territorio, del Lions Club "Aversa Città Normanna", di Inner Wheel Italia - Club di Aversa e di vari sindaci dei Comuni vicini. "La serata è stata caratterizzata anche dalla performance del resident chef Lino Acunzo" conclude la nota. (ANSA).