Camorra: chiesto il carcere per l'ex sindaco di Capua

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - "La camorra ha condizionato le elezioni al Comune di Capua". Sono queste le parole più forti e significative pronunciate dal pubblico ministero della Dda di Napoli Maurizio Giordano nel corso della requisitoria fiume durata otto ore e al termine della quale ha chiesto alla Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere (presidente Roberta Donatiello) di condannare a dieci anni di carcere l'ex sindaco di Capua (Caserta) Carmine Antropoli, medico-primario dell'ospedale Cardarelli di Napoli, imputato per concorso esterno in camorra. Stessa pena è stata invocata anche per l'altro imputato Marco Ricci, ex assessore comunale, mentre il pm ha chiesto quattro anni per l'altro ex amministratore locale Guido Taglialatela derubricando il reato da concorso esterno a scambio elettorale politico-mafioso; otto anni e sei mesi sono stati chiesti per il collaboratore di giustizia Francesco Zagaria, imprenditore edile ritenuto dagli inquirenti colluso con il boss Michele Zagaria e per il cui tramite il clan sarebbe aggiudicato appalti comunali e avrebbe condizionato l'amministrazione capuana guidata da Antropoli; per il pentito, che risponde di associazione camorristica e omicidio per aver fatto lo specchiettista dell'omicidio di Sebastiano Caterino, ucciso nel 2003, il pm ha applicato lo sconto di pena previsto per i collaboratori, viste che le sue dichiarazioni sono state ritenute attendibili così come quelle di altri collaboratori che hanno reso dichiarazioni nel processo, tra cui Nicola Schiavone, figlio del capoclan Francesco "Sandokan" Schiavone. Giordano ha infine chiesto l'assoluzione per Armando Porciello. (ANSA).