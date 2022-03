Pasqua: sindaco Sorrento, le processioni si terranno

(ANSA) - SORRENTO, 29 MAR - Processioni sì, processioni no.

In Costiera sorrentina si è aperto un dibattito sul caso delle processioni pasquali che da sempre sono molto sentite. E mentre tutte le congreghe delle chiese si apprestano ai preparativi, il coordinatore Francesco Fanara, dell'unità operativa di Prevenzione dell'Asl Napoli 3 Sud, ha inviato una nota ai sei sindaci ed al direttore sanitario distrettuale Grazia Formisano, mettendo in guardia circa i rischi di recrudescenza del Covid che potrebbero innescarsi. Ma il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha tenuto a precisare "A Sorrento le due processioni, quella Bianca e quella Nera si terranno regolarmente. Mi prendo tutte le responsabilità che mi consente la legge. Non capisco perché ora che si va allo stadio ed in discoteca l'Asl debba intervenire per dirci se fare o meno le processioni".

Il sindaco di Piano di Sorrento Salvatore Cappiello ha sottolineato "I riti delle processioni di Pasqua sono molto importanti per i nostri concittadini. Capisco le ragioni che hanno spinto il dottor Fanara che ha scritto quella nota ai responsabili delle confraternite di andare avanti con i preparativi ma con cautela, perché dobbiamo attendere le disposizioni del governo che arriveranno il 31 marzo. Non escludo uno stop alle manifestazioni di piazza che precluderebbe le processioni ed anche altri riti come la benedizione delle palme fuori dalle chiese". (ANSA).