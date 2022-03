Napoli: Osimhen eletto miglior calciatore marzo Lega A

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAR - Victor Osimhen è stato eletto dalla Lega Serie A miglior calciatore del mese di marzo. L'attaccante del Napoli è stato autore di quattro gol in questo mese nelle tre partite giocate finora dal Napoli in serie A: il nigeriano ha segnato una doppietta contro il Verona e una seconda contro l'Udinese.

Osimhen in totale ha segnato quets'anno11 gol in 20 gare di campionato giocate e 4 in 5 di Europa League. Il nigeriano riceverà il premio nel prepartita di Napoli-Fiorentina al Maradona il 10 aprile. La classifica che ha premiato Osimhen è stata costruita attraverso i dati dei calciatori dalla 28ma alla 30ma giornata di serie A, in cui Osimhen ha vinto grazie a dati come l'efficienza tecnica del 96,7%, e uno stato di forma al 97,7%. Tra i dati positivi che più colpiscono i tifosi c'è anche la velocità e infatti dai calcoli elettronici risulta che in ogni gara Osimhen supera per quasi 20 volte la soglia dello sprint di 25 km/h, toccando picchi di velocità di oltre 34 km/h.

(ANSA).