In vetrina 70 orologi contraffatti, sequestrati a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAR - Sono settanta gli orologi di marca, tutti contraffatti, sequestrati in un negozio operante nei pressi della Stazione Centrale dagli uomini della Polizia Locale di Napoli. Il titolare dell'attività commerciale, uno straniero di 58 anni, esponeva in vetrina gli orologi contraffatti.

Tutti gli orologi sono stati sequestrati e il commerciante, oltre ad essere stato denunciato, è stato multato per 5000 euro in quanto gestiva l'attività commerciale in assenza dell'autorizzazione amministrativa. (ANSA).