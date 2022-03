Droga: ragazzo di 17 anni fermato dai CC nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAR - Aveva addosso 41 dosi di cocaina, 19 di crack, 11 di marijuana e 11 di hashish il 17enne fermato, nel corso di un controllo, dai carabinieri in via De Curtis, tra i palazzoni "ex legge 219", a Castello di Cisterna in provincia di Napoli.

Il giovane (che sarà maggiorenne a giugno prossimo) è residente a Napoli . E' stato condotto al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei Quello del minore è il sesto arresto in poco più di 10 giorni, segnale di una grande attenzione dei Carabinieri nel controllo del territorio. (ANSA).