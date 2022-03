Napoli: Manfredi, con firma Patto si evita dissesto

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAR - "Sarà una bella giornata per Napoli e la firma del Patto è un passo molto importante che ci consente di mettere in sicurezza il bilancio e di evitare il dissesto che avrebbe comportato la svendita del patrimonio e la privatizzazione delle partecipate''. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a 24 ore dalla visita del presidente del Consiglio, Mario Draghi, per la firma dell'accordo che consentirà al Comune di fruire del sostegno economico previsto nella Finanziaria per i capoluoghi di Città metropolitana in gravi difficoltà economiche e finanziarie. Manfredi ha sottolineato che grazie alla firma del Patto ''riusciamo a mantenere le partecipate pubbliche, a procedere a una valorizzazione del patrimonio nell'interesse dei cittadini e soprattutto a fare in modo che si possa partire con una nuova stagione di rilancio e di investimento per migliorare le condizioni economiche e la qualità della vita dei napoletani''.

(ANSA).