Morta dopo tre interventi chirurgia estetica,aperta indagine

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAR - La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta sulla morte di una donna di 37 anni, Vanessa Cella - di cui riferisce Il Mattino - deceduta dopo essere stata sottoposta a tre interventi di chirurgia plastica in una sola giornata. I familiari intendono vederci chiaro ed hanno presentato una denuncia ai Carabinieri di Torre del Greco.

L'ipotesi di inchiesta è al momento contro ignoti, per l'ipotesi di omicidio colposo. Secondo i rappresentanti della clinica di Torre del Greco dove è stato effettuato l'intervento l'intervento era riuscito. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso. (ANSA).