Incidenti stradali: impatto contro casello A3, muore 28enne

(ANSA) - SALERNO, 27 MAR - Un 28enne di Torre Annunziata (Napoli) ha perso la vita in un incidente avvenuto la scorsa notte sull'autostrada Salerno-Napoli, all'altezza dei caselli di Nocera Inferiore (Salerno), in direzione Nord. Il giovane era a bordo di una Fiat 500 che, intorno all'una, si è schiantata contro i blocchi di cemento dei caselli. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al 28enne.

L'auto, inoltre, è stata avvolta dalle fiamme. La salma, dopo gli accertamenti di rito, è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Nocera Inferiore. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia Stradale di Angri. (ANSA).