Unesco: dal Gambrinus al Teatro Trianon, Napoli spinge il caffè

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAR - Una giornata a Napoli pensando insieme alla storia del caffé espresso che ha lanciato la candidatura all'Unesco del caffè italiano; la giornata è nazionale e punta all'ultimo ok per la presentazione della candidatura del dossier "Il caffè espresso italiano tra cultura, rito, socialità e letteratura nelle comunità emblematiche da Venezia a Napoli" a patrimonio immateriale dell'Umanità dell'Unesco.

Una giornata che ha coinvolto diversi bar della città a cominciare dal Gambrinus, bar simbolo di Piazza Plebiscito, pezzo di storia della città che ha celebrato proprio la storia del caffè a cominciare dalla 'cuccuma', l'antica macchina del caffè napoletano, poi superata dalla moka e dall'attuale macchina elettrica per casa, ma mai dimenticata in città. Ma al Gambrinus il caffè si è provato e celebrato, ricordato nella quotidianità dell'averlo e del darlo attraverso il "caffè sospeso", che chi può concede tradizionalmente a Napoli a chi arriva in un bar in un momento difficile e ne ottiene uno gratuito.

"Noi da sempre - spiega uno dei proprietari del Gambrinus, Massimiliamo Rosati - sostenuto la candidatura del caffè, siamo partiti dall'espresso napoletano e poi siamo confluiti nel pensiero al caffé italiano. Su questo abbiamo lavorato sinergicamente con altre istituzioni cittadine e università e ora promuoviamo il caffè di Napoli insieme a uello di altre città". Da Napoli a Venezia spingendo il caffè in tazzina conosciuto e amato dai milioni di turisti che arrivano in Italia e passano alla tazzina dopo una vita davanti a grandi tazze di caffé allungato.

Il pensiero a entrare nei prodotti celebrati dall'Unesco si è sposato oggi anche per la corsa verso l'Oscar con un caffè al Gambrinus che i celebranti hanno dedicato a Paolo Sorrentino e alla sua corsa per il premio con "E' stata la mano di Dio". Una mano a bere e celebrare il caffè in tutta la città, da "La Caffettiera" in Piazza dei Martiri a al bistrot "Lazzarelle" nella Galleria Principe, fino al Teatro Trianon dove è stata presentata al pubblico stamattina la candidatura del caffé e all'Accademia di Cucina Mediterranea a viale Kennedy per lo show cooking dedicato al caffé. (ANSA).