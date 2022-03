Uncesco: caffè; Borrelli, opportunità di sviluppo economico

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAR - "Con Benedetto Casillo, uno dei maggiori interpreti della napoletanità nel mondo, che ha letto il celebre passo di Luciano De Crescenzo sul caffè sospeso, il Gran Caffè Gambrinus oggi ha dato il via alle iniziative a sostegno della candidatura della tradizione e cultura del caffè espresso italiano da Venezia a Napoli a patrimonio immateriale dell'Unesco" come sottolinea una nota del consigliere regionale di Europa Verde e presidente della Commissione Agricoltura Francesco Emilio Borrelli. "Nella giornata di sabato il rito del caffè sospeso è dedicato al popolo ucraino, i fondi raccolti saranno devoluti ai rifugiati che arrivano a Napoli; per non perdere di vista i napoletani che fanno grande l'Italia nel mondo il Gambrinus con Borrelli - si aggiunge - ha anche reso omaggio a Paolo Sorrentino, candidato agli Oscar con 'E' stata la mano di Dio' come miglior film internazionale, presentando un caffè dedicato al noto regista che sarà in distribuzione peri due giorni e cioè fino alla notte degli Oscar".

Si è tenuto poi nel Teatro Trianon un incontro con gli estensori del dossier per il caffè patrimonio Unesco, "Il caffè espresso italiano fra cultura, rito, socialità e letteratura nelle comunità emblematiche da Venezia a Napoli", i professori Marino Niola, Helga Sanità e la dirigente della Regione Campania Rosanna Romano e lo stesso Borrelli. "Il caffè è un momento di piacevolezza che guarda alla cultura, alle tradizioni di un popolo ma è anche opportunità di sviluppo economico. In tutto il mondo viene riconosciuto il valore culturale e umano del caffè sospeso a Napoli. Quella della candidatura del caffè espresso a patrimonio immateriale dell'Unesco rappresenta un passo importante per il nostro territorio, un riconoscimento per il nostro impegno costante a difesa delle tradizioni e soprattutto una spinta economica vitale per le nostre comunità.

Un'opportunità di crescita nelle esportazioni e forte richiamo per il turismo così come è accaduto con il riconoscimento a bene immateriale Unesco della tradizione dei pizzaioli napoletani" afferma Borrelli tra i promotori del dossier campano per il caffè presentato mercoledì dal presidente della Regione,, De Luca. (ANSA).