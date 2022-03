A EnergyMed lancio lavori depurazione acqua a Napoli est

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAR - "Il depuratore dell'acqua a Napoli est funziona dal 1994, stiamo lavorando per rinnovarlo come previsto da norme dell'Ue e penso che per fine anno apriremo il cantiere". Lo afferma a EnergyMed a Napoli Michele Giugni, commissario nazionale straordinario unico per interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, che ha annunciato oggi l'avvio in vista di un lavoro atteso da diversi anni. "Occorre un adeguamento funzionale - spiega Giugni - perché il refluo sia conforme da quanto previsto dalla normativa europea. Sappiamo che riguarda 862.500 abitanti ed è tra i nostri più grandi impianti in funzione. Siamo nella fase finale della procedura quindi spero di andare con Invitalia a gara prima dell'estate e, considerando tempistiche senza problemi, entro fine anno potremmo aprire il cantiere. Lo stanziamento complessivo è di 107 milioni con 87 milioni di euro per l'intervento stesso". L'impianto depuratore riceve circa il 40% delle acque reflue del Comune di Napoli e serve in parte o totalmente un insieme di tredici comuni campani. Sarà realizzata di nuovo la linea del settore biologico e della sedimentazione secondaria, del trattamento terziario e della disinfezione a raggi ultravioletti.

Nella giornata di chiusura visita EnergyMed Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Campania e anche assessore all'Ambiente: "Ci arriva una straordinaria attualità da Energymed - spiega - che da anni si è consolidato e presenta una vetrina interessante sulle nuove tecnologie per l'ambiente, con al centro il tema delle fonti alternative, fondamentali anche nei fatti tragici degli eventi di questo periodo che ci dicono che l'autonomia energetica è motivo di autonomia politica, libertà e democrazia. Il rispetto per l'ambiente è giusto ma in questo periodo è anche una grande sfida per la sicurezza e la democrazia".

Nei dibattiti di EnergyMed al centro anche l'energia a basso costo ancora una volta a Napoli Est, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, portato come esempio nazionale da Katiuscia Eroe, responsabile nazionale di energia di Legambiente, al convegno sul ruolo delle Comunità Energia Rinnovabile a EnergyMed (ANSA).