Covid: Campania; incidenza resta oltre 18%,in salita degenze

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAR - Sono 8.517 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 46.188 test eseguiti. Il tasso di incidenza è sostanzialmente stabile al 18,43% (ieri 18,3), ormai da giorni al di sopra della media nazionale. Dieci le vittime censite nel bollettino dell'Unità di crisi. L'occupazione dei posti letto cala in terapia intensiva (33 pazienti, -4 rispetto a ieri) mentre aumenta nettamente in degenza, con 641 ricoverati (+30). (ANSA).