Ucraina: protesta ambientalisti Fff allo stabilimento Leonardo

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - C'e' un filo rosso che collega guerre, pandemie e crisi climatica e si chiama capitalismo.

E' questo lo slogan del sit-in della protesta affettettuato dagli attivisti di Fridays for Future davanti allo stabilimento 'Leonardo' a Pomigliano d'Arco ( Napoli) ''per denunciare - si legge in un comunicato - il ruolo dell'Italia e dell'azienda leader nel settore delle armi, rispetto al conflitto in corso in Ucraina ed alla crisi climatica".

L'iniziativa di oggi e servita anche ad annunciare il corteo di Fff che domani , come in altre città in tutto il mondo, ritornerà in piazza per chiedere di rimettere al centro della discussione politica il tema della transizione climatica.

" Bisogna al piu' presto .- conclude la nota stampa - abbandonare questo modello di sviluppo capitalistico ed ecocida che utilizza anche guerra e pandemia per preservare i propri interessi legati allo sfruttamento delle risorse del Pianeta ".

