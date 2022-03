Tocca i fili di cabina elettrica, uomo morto a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - Secondo una prima ipotesi degli investigatori, ancora da verificare, è deceduto dopo aver toccato i fili di rame di una cabina elettrica in strada Privata delle Terme, nel quartiere napoletano di Agnano. Portato all'ospedale San Paolo per Agostino Russo, 38 anni, non c'è stato nulla da fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Bagnoli. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri.

La salma è stata portata al Policlinico universitario di Napoli per esame autoptico. (ANSA).