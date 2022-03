Furto in un bar del Vomero, due arresti dei Carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - U n 33enne è finito in carcere mentre un 36enne ai domiciliari. Sono entrambi di Marano e devono rispondere del furto, avvenuto lo scorso 12 febbraio, ai danno di un noto bar del quartiere Vomero, a Napoli.

I due sono stati arrestati in esecuzione ad un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, all'esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, Le indagini, condotte dai carabinieri deel Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri "Napoli - Vomero", sono state avviate a seguito della denuncia del titolare dell'attività commerciale. Un'accurata analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza ha consentito di ricostruire compiutamente la vicenda e di delineare il grave quadro indiziario in ordine alla individuazione degli indagati quali presunti autori del furto. I due dopo aver danneggiato la serranda d'ingresso, asportarono l'incasso dal registratore.

