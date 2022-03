Covid: Campania; percentuale positivi sale al 18,3%

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - Sono 8828 i positivi del giorno in Campania su 48.143 test effettuati, per un indice di contagio che sale al 18,33% dal 17% fatto registrare ieri.

Nelle ultime 48 ore - recita il quotidiano bollettino diffuso dall'Unità di Crisi - si registra un nuovo decesso cui va aggiunto un altro paziente deceduto nei giorni scorsi ma registrato soltanto nella giornata di ieri.

;Per quanto concerne l'abituale report sui posti letto sono 37 quelli di terapia intensiva occupati (+3 rispetto a ieri).

Quelli di degenza occupati scendono invece a 611 (-9 rispetto al dato precedente). (ANSA).