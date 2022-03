23 kg di hashish sequestrati dalla PS a Pompei

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - Circa 23 chili di hashish sono stati sequestrati dalla Polizia nel pomeriggio di ieri a Pompei.

Gli agenti del Commissariato locale, con il supporto delle Unità Cinofile, dell' Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Prevenzione Crimine, hanno eseguito controlli in un terreno incolto nei pressi di via Traversa Gesuiti .

Qui hanno trovato 20 blocchi di hashish per un peso di circa 23 kg. (ANSA).