Ospedale degli Incurabili, 500 anni tra storia e assistenza

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAR - Dalla visita alla ruota degli esposti nell'Ospedale della SS. Annunziata, passando per la mostra 'Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi' nella Sala del Lazzaretto dell'ex Ospedale della Pace fino al Complesso degli Incurabili. Così, con una passeggiata tra i tre antichi ospedali napoletani cui hanno preso parte le scuole (l' istituto comprensivo Confalonieri di Forcella, il 'Ristori', il liceo artistico, l'i.c. Regina Coeli) oltre a medici, infermieri, associazioni, il Museo di Arti Sanitarie e Storia della Medicina ha celebrato i 500 anni dalla Fondazione dell'Ospedale degli Incurabili.

''Il Museo ma anche il Monastero delle Trentatré e ben quattro associazioni del territorio hanno deciso di iniziare un percorso camminando sui passi della Longo' ha detto il prof. Gennaro Rispoli, direttore scientifico del Museo delle Arti Sanitarie e Storia della Medicina di Napoli. ''Siamo qui per accendere i riflettori su un antico ospedale che merita un recupero, sia per la parte sanitaria sia per la parte culturale''.

Una tappa anche al Museo delle Arti Sanitarie che custodisce ferri chirurgici e strumenti medici d'epoca che raccontano l'evoluzione tecnica delle discipline mediche, la tradizione medica di Domenico Cotugno, Antonio Cardarelli, Giuseppe Moscati.

Un secondo momento della giornata nella sala Longo del Monastero delle Trentatrè con il convegno 'Antichi Ospedali. Storia, Memoria, Futuro' introdotto dal prof. Gennaro Rispoli e dalla abadessa Rosa Lupoli.

All'evento presente l'Acosi (Associazione Culturale Ospedali Storici Italiani) che vuole vincere la 'sfida' di lasciare inalterata la bellezza culturale degli ospedali tenendo aperta la parte assistenziale. A concludere Carmen Caccioppoli (Museo di Arti Sanitarie) che ha parlato di 500 anni di assistenza alle donne e Sara Oliviero che ha presentato il catalogo sui beni storico - sanitari realizzato presso il Museo. (ANSA).