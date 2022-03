Covid: De Luca, mantenere green pass sui mezzi pubblici

(ANSA) - POZZUOLI, 23 MAR - Per il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in materia di Covid da parte del Governo c'è stata "qualche decisione un po' avventata. Il green pass sui mezzi pubblici va mantenuto. Non è che sulle metropolitane e gli altri mezzi di trasporto rompiamo le righe perchè è evidente che se è così tra un mese dovremo richiudere l'Italia".

De Luca ha citato anche le scuole "i ragazzi in aula mantengono la mascherina, ma appena fuori in strada abbassano la guardia con assembramenti. Rendendo inutili tutte le precauzioni precedenti". (ANSA).