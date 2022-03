Comandante vigili minacciato, arrestato un fratello del boss

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAR - Due misure cautelari, un arresto in carcere e un divieto di dimora in Campania, emessi su richiesta della DDA di Napoli sono stati notificati dai carabinieri, rispettivamente, a Mariano Monfregolo, 39enne, fratello di Giuseppe e di Raffaele, ritenuti i reggenti dell'omonima famiglia criminale di Arzano (Napoli) e a un 21enne, compagno della nipote di Mariano.

I due sono accusati di "minaccia a pubblico ufficiale" aggravata dalle modalità mafiose nei confronti del Comandante della Polizia Municipale di Arzano Biagio Chiariello. Minacce rivolte all'ufficiale durante i controlli risalenti allo scorso febbraio nel cosiddetto rione della "167" di Arzano eseguiti insieme con i carabinieri e finalizzati a fronteggiare l'occupazione abusiva di alloggi popolari e il fenomeno degli abusi edilizi.

Il comandante Chiariello è stato ascoltato per oltre un'ora oggi dalla Commissione Parlamentare antimafia, presieduta da Nicola Morra, che si è riunita a Caivano, nella chiesa di San Paolo Apostolo del parroco clan clan Maurizio Patriciello, anche lui nei giorni scorsi oggetto di minacce. (ANSA).