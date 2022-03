Cinema: Napoli, 'Lievito' di cyop&kaf, esce al Modernissimo

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAR - 'Lievito' il nuovo film degli artisti cyop&kaf, uscirà da domani al 28 marzo (ore 18.15 e 21.30), al Cinema Modernissimo di Napoli, in esclusiva per la Campania. Dopo "Il segreto", pluripremiato in numerosi festival internazionali , candidato ai David , "Lievito" presentato al 39° Torino Film Festival e ad AstraDoc, prosegue l'indagine degli autori su educazione e sfide nella contemporaneità. Fulcro del film, infatti, è il rapporto tra adulti e adolescenti nell'ampio spazio intermedio che cresce tra la strada, la famiglia e la scuola. Tre le storie ambientate in una colonia estiva, tra judo e teatro, in un museo di arte contemporanea, raccontando le relazioni tra diversi gruppi di adolescenti e le loro guide adulte. Nella relazione tra allievi e maestri, nelle dinamiche di trasmissione dei saperi, nelle esperienze di un passato solo in apparenza remoto, emerge il ritratto di una città, Napoli, in cui la scuola non è mai stata l'unico posto, e nemmeno il principale, dove imparare a vivere.

Con la partecipazione di Maurizio Braucci, Peppe Carini, Annalisa D'Amato, Pietro Di Meglio, Emma Ferulano, Bruno Leone, Peppe Marmo, Antonin Stahly, Irene Vecchia, soggetto Luca Rossomando, il film è una produzione Parallelo 41 Produzioni in collaborazione con Rai Cinema, Napoli MONiTOR, con il contributo di Regione Campania e Fondazione Film Commission Regione Campania, prodotto da Antonella Di Nocera.

Dopo Milano, il film dei due giovani maestri della street art napoletana sarà in programmazione anche al Nuovo Filmstudio - Savona (domani), Tiqu Teatro "Ex Altrove" - Genova (25 marzo), CineClub Arsenale - Pisa (28 marzo). Le proiezioni proseguiranno nei mesi di aprile e maggio 2022. Lievito è distribuito con il contributo di Regione Campania e Fondazione Film Commission.

(ANSA).