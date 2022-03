Senzatetto con masserizie in via Toledo, lettera al sindaco

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAR - "Comprendiamo il disagio di chi una casa non ce l' ha, ma è possibile che a Napoli via Toledo, la strada principale del commercio, diventi il rifugio di chiunque voglia collocarci masserizie per accamparsi ?"..

Lo scrivono in una lettera aperta al sindaco Gaetano Manfredi un gruppo di residenti in zona centro, che hanno fotografato stamattina un senzatetto che da giorni, ha collocato materassi di fortuna ed altre masserizie sul marciapiedi di via Toledo, a lato dell' edificio della BNL.

"Siamo all' apertura della stagione turistica - aggiungono i firmatari della lettera - vorremmo chiedere al sindaco ed ai suoi assessori se pensano che una situazione del genere rientri nell' immagine di una città prima di tutto civile".

" Le masserizie accumulate in via Toledo, aumentano ogni giorno.

Nell' indifferenza della Polizia Municipale", concludono i firmatari della lettera al Sindaco Manfredi... (ANSA).