Ucraina: dal Salernitano ambulanza per scenari di guerra

(ANSA) - CAGGIANO (SALERNO), 20 MAR - Partirà domani da Caggiano, nel Salernitano, l'ambulanza che la locale protezione civile 'G.O.P.I. Anpas' ha deciso di donare al popolo ucraino.

Il mezzo, in virtù di accordi tra Protezione civile italiana e romena, transiterà verso l'Ucraina. L'ambulanza è omologata per poter gestire qualsiasi tipo di emergenza sanitaria. E' dotata di materiale e attrezzature specifiche, soprattutto di tipo rianimativo, per scenari di guerra. Lo speciale equipaggiamento è stato acquisito con il contributo di diversi enti ed associazioni tra cui il Comune di Caggiano, la Fondazione San Francesco d'Assisi di Oliveto Citra e Rotary Club di Salerno. Oltre all'ambulanza saranno inviati anche medicinali e viveri. (ANSA).