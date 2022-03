Tre ragazze di 15 anni sorprese a bere alcolici a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Durante i controlli per la "movida" svolti dalla Polizia Locale di Napoli e diretti al contrasto del fenomeno sempre più diffuso della somministrazione dell'alcool ai minori, gli agenti del reparto Tutela emergenza sociale e minori hanno intercettato in Calata Trinità Maggiore un gruppo di cinque ragazzine palesemente minorenni, tre delle quali stavano consumando bevande alcoliche in strada.

Dalla verifica effettuata sul posto è emerso che le minori avevano infatti appena 15 anni. Gli agenti della Municipale sono riusciti a risalire al titolare del locale che ha venduto gli alcolici alle ragazzine ed il responsabile sarà denunciato all'autorità giudiziaria in base all'articolo 689 del codice penale e deferito alla locale Questura per eventuali provvedimenti di sospensione dell'attività. Le minori sono state riaffidate ai genitori che, sottolineano alla Polizia locale, hanno espresso apprezzamento per l'intervento di tutela della Municipale (ANSA).