Moda:omaggio a Ucraina,messaggi di pace attraverso gli abiti

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - La moda si schiera per la pace, e così dopo le diverse iniziative lanciate dalla Fashion Industry durante la settimana della moda, anche in Campania si alza forte un invito all'amore tra i popoli. E' un omaggio ai colori della bandiera ucraina, sottolinea una nota, "la nuova collezione cerimonia firmata dallo stilista Ferdinando Borrelli, creatore del Brand Ferdinand Concept , premiato con il premio "couture" dal presidente onorario della Camera Nazionale della Moda, Mario Boselli, e vincitore del premio "Miglior stilista di abiti da sposa 2021" Italian Wedding Awards, che nell'ambito del suo event "Luxury dress show" a Ercolano (Napoli) a Villa D'Isernia ha visto sfilare insieme modelle di origine russa e di altre nazionalità per lanciare messaggi di fratellanza".

Una parte della collezione, rilevano i promotori della kermesse, è stata poi dedicata alle donne musulmane e al loro stile. Ecco dunque vestiti creati secondo i criteri della modest fashion, che propone capi di abbigliamento per tutte le donne che amano la moda nel rispetto delle leggi coraniche per un messaggio di integrazione e di multiculturalità. In passerella anche modelle 'curvy' per sottolineare che la moda non ha taglia.

"La mia è una collezione che racconta molte personalità, ispirata all'essenza di ogni donna che viene da me, e che spazia dunque in linee, forme e tessuti - spiega Ferdinand - I miei abiti sono disegnati per la donna 'femme fatale' ma anche per quelle più 'romantiche', per le donne algide in carriera o per chi sogna di essere una 'principessa'Lu. I tessuti sono ricercati e preziosi, grande spazio è dedicato ai ricami e ai volumi. Dopo due anni difficili e tristi per la pandemia speravamo di tornare alla spensieratezza ed invece questa guerra ha infranto il nostro desiderio di rinascita. Ho deciso dunque, attraverso il mio stile e la mia arte, di schierarmi a favore della pace e dedicare un pensiero a quanto sta accadendo in Ucraina creando un abbinamento di colori tra i capi da me realizzati per omaggiare questo popolo che sta soffrendo e che ha bisogno della vicinanza di tutti noi". (ANSA).