Ferito a Napoli con pistola ad aria compressa, indagini Cc

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti nel pronto soccorso della clinica Villa Betania di Napoli dove era stato trasportato un 35enne incensurato del quartiere di Poggioreale. L'uomo, secondo una prima ricostruzione ancora da vagliare, sarebbe stato ferito con una pistola ad aria compressa da due sconosciuti in sella ad uno scooter. In ospedale, i medici hanno estratto un piombino dalla gamba destra. 10 i giorni di prognosi prescritti. Indagini in corso per chiarire dinamica e individuare i responsabili. (ANSA).