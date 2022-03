Incidente stradale su tratto casertano A1, tre feriti

(ANSA) - CASERTA, 19 MAR - È stato riaperto sull'A1 Milano-Napoli il tratto compreso tra Caserta Nord e Santa Maria Capua Vetere in direzione Roma, all'altezza del chilometro 730, che era stato chiuso in piena notte a causa di un incidente che ha visto coinvolte 4 auto, con il ferimento di tre persone. Il tratto è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso e ripristino della carreggiata.

Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco ed il personale del Direzione 6º Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.

(ANSA).