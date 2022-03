Droga sotto bidone immondizia, arrestato pusher a Crispano

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAR - Ha provato ad allontanarsi, ma il suo atteggiamento che tradiva un certo nervosismo, non è sfuggito ai carabinieri della stazione di Crispano (Napoli) che l'hanno arrestato. Angelo Marino, 42 anni compiuti il primo gennaio, residente a Caivano, si trovava in via Bellini, a Caivano, quando è stato notato dai militari che lo hanno bloccato con in tasca una dose di hashish e 150 euro in contanti. Troppo poco per giustificare tutta quell'ansia .

Insospettiti, i carabinieri hanno ripercorso la strada a ritroso fino ad arrivare al luogo dove stazionava poco prima.

Lì, sotto un bidone dell'immondizia, hanno trovato altre 22 stecchette di hashish e 33 di cocaina: quasi 100 grammi di stupefacenti pronti per essere smerciati al dettaglio.

Per Marino si sono aperte le porte del carcere. Detenzione di droga a fini di spaccio l'accusa. (ANSA).