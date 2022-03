Vaccini: false inoculazioni per denaro, arrestata Oss

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - Una operatrice sanitaria è stata arrestata dai carabinieri a Napoli con l' accusa di aver simulato l' inoculazione del vaccino anti-Covid 19 ad alcuni pazienti recatisi all' hub vaccinale di Capodimonte in cambio di denaro. In questo modo i pazienti avrebbero ottenuto il green pass.

La donna è stata arrestata dai carabinieri dei NAS. su richiesta della Procura di Napoli Nord. E' accusata di aver percepito da un numero non precisato di persone la somma di 150 euro per le false inoculazioni di vaccino. (ANSA).