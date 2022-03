Ucraina: De Luca, azienda Air porterà in Italia 100 profughi

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - "La prossima settimana l'azienda regionale di trasporto l'Air organizza un viaggio con due pullman in Ucraina organizzato con la parrocchia ucraina di Caserta che all'andata trasporteranno medicinali e derrate alimentari e al ritorno porteranno in Italia 100 profughi". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. (ANSA).